Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Melike kimdir Ayten Hanımın spor ayakkabı krizi

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 5-12 Kasım haftası yarışacak yeni yarışmacıları belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni yarışmacıları Gülşah-Seyhan Durmuş, Sevil Değirmenci-Ayten Uzunyayla, Melike-Fatma Sayit, Hülya-Halime Taşköprü ve Çağla-Fatma Balatlı kimdir? İşte Zuhal Topal'ın yeni yarışmacıları

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Melike kimdir Ayten Hanımın spor ayakkabı krizi

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yeni yarışmacıları belli oldu. 5-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışmada Gülşah-Seyhan Durmuş, Sevil Değirmenci-Ayten Uzunyayla, Melike-Fatma Sayit, Hülya-Halime Taşköprü ve Çağla-Fatma Balatlı çiftleri 10 bin liralık ödül için yarışacak. Peki yeni yarışmacılar Gülşah-Seyhan Durmuş, Sevil Değirmenci-Ayten Uzunyayla, Melike-Fatma Sayit, Hülya-Halime Taşköprü ve Çağla-Fatma Balatlı çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacılar;

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Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Melike kimdir Ayten Hanımın spor ayakkabı krizi

Gülşah Durmuş ve Kaynanası Seyhan Hanım kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Gülşah 19 yaşında ve 2 yıllıklı evli. Yarışmacı Anadolu yemeklerinin ustası olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Seyhan Hanım ise hırslı ve açıkgözlü olduğunu söylüyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Melike kimdir Ayten Hanımın spor ayakkabı krizi

Sevil Değirmenci ve Kaynanası Ayten Uzunyayla kimdir? Salı günü yarışmacısı Sevil, 33 yaşında ve 15 senelik evli. Yarışmacı asi ve dediğim dedik birisi olduğunu belirtiyor. Kaynanası Ayten Hanım ise yılların aşçısı olduğunu söylüyor. Ayten Hanım en çok evlere spor ayakkabıyla girmek isteyince rakipleriyle yaşadığı krizlerle dikkat çekiyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Melike kimdir Ayten Hanımın spor ayakkabı krizi

Melike Sayit ve Fatma Hanım Kimdir? Çarşamba günü yarışacak olan Melike 31 yaşında. Henüz bir yıllık evli olan yarışmacı, her an patlamaya hazır bomba gibi olduğunu söylüyor. Kayınvalidesi Fatma Hanım ise düzen takıntılı olduğunu dile getiriyor.

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