Zuhal Topal'la Sofrada Meryem nereli kaynana Altın kimdir

Fox TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topalla Sofrada, yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 7 - 11 Ocak tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada Nuran - Şenay, Meryem - Asiye, Merve - Altın, Elif - Fatma ve Emine - Arzu çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar Nuran - Şenay, Meryem - Asiye, Merve - Altın, Elif - Fatma ve Emine - Arzu çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları...
Nuran Yanar ve Kayınvalidesi Şenay Hanım Kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Nuran Hanı, 32 yaşında. 12 yıllık evli olan Nuran Hanım 2 oğul annesi... Aslen Kahramanmaraşlı olan Nuran Hanım ödülü kazanmak istiyor. Kayınvalidesi Şenay Hanım da yarışma konusunda bir hayli iddialı...
Merve Lale ve Kayınvalidesi Altın Hanım Kimdir? Çarşamba günü kaynanaları misafir edecek olan Merve Hanım, aslen Bursalı ve 28 yaşında. Biraz ağır kanlı olan Merve Hanım oldukça iddialı... Kayınvalide Altın Hanım ise gerek tavırları gerek sözleriyle haftaya damgasını vuracak...
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