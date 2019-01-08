Zuhal Topal'la Sofrada Meryem nereli kaynana Altın kimdir

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 7 - 11 Ocak haftası yarışacak olan Nuran - Şenay, Meryem - Asiye, Merve - Altın, Elif - Fatma ve Emine - Arzu çiftlerine dair merak edilenler belli oldu.

Fox TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topalla Sofrada, yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 7 - 11 Ocak tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada Nuran - Şenay, Meryem - Asiye, Merve - Altın, Elif - Fatma ve Emine - Arzu çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar Nuran - Şenay, Meryem - Asiye, Merve - Altın, Elif - Fatma ve Emine - Arzu çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları... Twitter

Facebook 1 6

Nuran Yanar ve Kayınvalidesi Şenay Hanım Kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Nuran Hanı, 32 yaşında. 12 yıllık evli olan Nuran Hanım 2 oğul annesi... Aslen Kahramanmaraşlı olan Nuran Hanım ödülü kazanmak istiyor. Kayınvalidesi Şenay Hanım da yarışma konusunda bir hayli iddialı...

Twitter

Facebook 2 6

Meryem Soytürk ve Kayınvalidesi Asiye Hanım Kimdir? 8 Ocak Salı günü ter dökecek olan Meryem Hanım 27 yaşında ve oldukça hırslı bir kadın... Kayserili olan Merve Hanım bir hayli de inatçı.. Kayınvalide Asiye Hanım ise iddialı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Twitter

Facebook 3 6