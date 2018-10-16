Zuhal Topal'la Sofrada 15-19 Ekim yarışmacıları Nermin kimdir Ebru Hanım nereli

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yeni yarışmacıları belli oldu. 15-19 Ekim tarihleri arasında Nermin-Türkan Açal, Nurşah-Aysel Tunç, Aysun-Ebru Yılmaz, Ebru-Eflatun Kömür ve Bahar-Melek Kula çiftleri 10 bin liralık ödül için yarışacak. Peki yeni yarışmacılar Nermin-Türkan Açal, Nurşah-Aysel Tunç, Aysun-Ebru Yılmaz, Ebru-Eflatun Kömür ve Bahar-Melek Kula kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacılar;
Nermin Açal ve Kaynanası Türkan Hanım Kimdir? Haftanın ilk gününde ter dökecek olan Nermin, 36 yaşında ve aslen Ordulu. Kayınvalidesi Türkan Hanım ise Ankaralı. Rakiplerine meydan okuyan ikili, büyük ödülü kazanmakta kararlı.
Nurşah Tunç ve Kaynanası Aysel Hanım Kimdir? 29 yaşındaki Nurşah Tunç, salı günü yarışacak. Aslen Çorumlu olan yarışmacı, 10 yıllık evli ve 2 çocuk annesi. Kayınvalidesi Aysel Hanım ise Amasyalı. Aysel hanım sakin tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Aysun Yılmaz ve Kayınvalidesi Ebru Hanım Kimdir? 27 yaşındaki Aysun, haftanın üçüncü gününde ter dökecek. 2 çocuk annesi olan yarışmacı, aslen Ordulu. Kayınvalidesi Ebru Hanım ise Rizeli.
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