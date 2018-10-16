Zuhal Topal'la Sofrada 15-19 Ekim yarışmacıları Nermin kimdir Ebru Hanım nereli

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yeni yarışmacıları belli oldu. 15-19 Ekim tarihleri arasında Nermin-Türkan Açal, Nurşah-Aysel Tunç, Aysun-Ebru Yılmaz, Ebru-Eflatun Kömür ve Bahar-Melek Kula çiftleri 10 bin liralık ödül için yarışacak. Peki yeni yarışmacılar Nermin-Türkan Açal, Nurşah-Aysel Tunç, Aysun-Ebru Yılmaz, Ebru-Eflatun Kömür ve Bahar-Melek Kula kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacılar;