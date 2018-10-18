Zuhal Topal'dan FOX TV'deki programı için Acun Ilıcalı'ya bomba yanıt

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'nın formatının TV8'deki Yemekteyiz programından çalıntı olduğu iddiaları gündeme gelirken, Acun Ilıcalı'nın ardından Zuhal Topal ve Dual Medya'dan da ortak bir açıklama geldi.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, programın reytinglerdeki başarısı nedeniyle haksız ithamlarla karşı karşıya olduğu dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.
- Dual Medya Prodüksiyon tarafından yapımı gerçekleştirilen Zuhal Topal'la Sofrada programına ilişkin olarak, sosyal medya aracılığıyka yönetilmiş haksız ithamlarla ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
- Dual medya, yurtdışına ihraç edilmekle başka ülkelerde de yayınlanan "Momsters/Mutfakta bir gelin" formatının hak sahibi, Global Telif Yapım A.Ş. ile akdetmiş olduğu Format Lisans sözleşmesine istinaden, format bedelini de ödemek suratiyle "Zuhal Topal'la sofrada" programının prodüksiyonunu gerçekleştirmektedir.
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