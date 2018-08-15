Zuhal Topal bomba gibi geliyor! İşte Fox'taki programın ilk tanıtımı

Bir çok ülkede yayınlanan, dünyaca ünlü format şirketi Global Agency’ye ait Momsters isimli yarışma formatı, “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

GELİNLER PİŞİRECEK, KAYINVALİDELER TADACAK, ORTALIK EPEY ISINACAK! Çok yakında hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak. Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği “Zuhal Topal’la Sofrada”, çok yakında FOX’ta...

Zuhal Topal kimdir?

Zuhal Topal Türk sinema tiyatro ve dizi oyuncusudur.23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi ve film oyunculuğu yapmaktadır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteri canlandırmıştır. Atvde yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdüreyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden ayrıldı. Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.Ayrıca şenpiliçin son reklamında da oynamıştır.Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde bir kaç bölümde Esra Erol rolünde oynamıştır. 

  • Medya 15 Ağustos 2018 11:44
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