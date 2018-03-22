Zuhal Olcay'a o hareketi pahalıya patladı! 10 ay hapis...

Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, daha önceki cezası nedeniyle ertelenmedi. Karar onanırsa Olcay cezaevine girecek...

Zuhal Olcay'a o hareketi pahalıya patladı! 10 ay hapis...

Sinema ve ses sanatçısı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı... Davayı karara bağlayan Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Olcay'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Olcay'ın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 10 aya indirdi. Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, kararı ertelemedi.

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Zuhal Olcay'a o hareketi pahalıya patladı! 10 ay hapis...

Zuhal Olcay, Kadıköy'de sahne aldığı barda, "Boş vermişim dünyayı isimli" şarkıyı müziğe uyumlu şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" şeklinde uyarlamış ve şarkıyı söylerken de el hareketleri yapmıştı. Bir izleyicinin 155 Polis İhbar hatını arayarak ihbar etmesi sonucu Olcay hakkında dava açılmıştı.

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Zuhal Olcay'a o hareketi pahalıya patladı! 10 ay hapis...

İZLEYİCİ RAHATSIZ OLUP İHBAR ETTİ: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.

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Zuhal Olcay'a o hareketi pahalıya patladı! 10 ay hapis...

GÖRÜNTÜLERİ BİLİRKİŞİ İNCELEDİ: Söz konusu ihbarın Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi üzerine Olcay hakkında soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, Olcay'ın mekanda çekilen görüntülerinin bilirkişi marifetiyle incelendiği kaydedildi.

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