Zuhal Olcay'a hapis cezası!

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Zuhal Olcay'a hapis cezası!

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Zuhal Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, Zuhal Olcay’ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

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Zuhal Olcay'a hapis cezası!

11 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI: Olcay’ın cezası, 2010 yılında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hakkında açılan davada 10 bin 620 lira adli para cezası aldığı gerekçesiyle ertelenmemişti. Olcay, kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

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Zuhal Olcay'a hapis cezası!

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANACAK: Karar böylece kesinleşti. Türkiye'nin herhangi bir ilinde açık cezaevine girme hakkı bulunan Zuhal Olcay'ın, cezaevine girer girmez Cezaevi İnfaz Kurumu İdare Kurulu'na başvurarak Denetimli Serbestlik'ten yararlanmak istediğini belirtmesi gerekiyor. Cezaevi İdare Kurulu, başvuru üzerine bir rapor hazırlayarak İnfaz Hakimliği'ne yollayacak.

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Zuhal Olcay'a hapis cezası!

CEZAEVİNE GİRMEK ZORUNDA: İnfaz Hakimliği de hükümlünün başvurusunu yerinde bulması durumunda tahliyesine karar veriyor. Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanmak için cezaevine girmesi gereken Olcay'ın, başvurusu sonuçlanana kadar cezaevinde kalması gerekeceği öğrenildi. Başvurunun aynı gün sonuçlanabileceği gibi, 1-2 gün sürebileceği de belirtiliyor. Denetimli Serbestlik Yasası gereği, Temmuz 2016 tarihinden sonra ceza alan hükümlüler cezalarının kalan son 1 yılını tahliye edilerek geçirebiliyorlar.

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