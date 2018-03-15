Zorlama hapsinde ret kararı

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in önleyici tedbir kararlarına uymadığı gerekçesiyle 'zorlama hapis cezası' talep etmişti.

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in önleyici tedbir kararlarına uymadığı gerekçesiyle 'zorlama hapis cezası' talep etmişti. Savcılığın talebi üzerine İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Erhan Çelik hakkında istenen zorlama hapsi talebi için duruşma açtı. Yapılan duruşmaya Erhan Çelik avukatı Emin Canacankatan ile katılırken Gülben Ergen'i de avukat Altın Mimir temsil etti. Twitter

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1.5 saat süren ve gizli görülen celde, ihlale neden olan sosyal medya paylaşımlarına dair bilirkişi raporu iki avukat arasında sert tartışmalara neden oldu. Hakim, taraf avukatlarını zorlukla sustururken, delil durumu ve bilirkişi raporu doğrultusunda Erhan Çelik'e zorlama hapsi verilmesine gerek olmadığı kararını verdi. Erhan Çelik çıkışta bir açıklama yapmadı. Twitter

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Gazeteci Erhan Çelik de hakkında koruma tedbiri aldırdığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kararı ihlal ettiği yönünde şikayetçi olmuştu. İstanbul 14. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen hakkında açılan zorlama hapsi davasını reddetmişti. Twitter

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