Zorla ilişkiye girmeye çalışan eski kocasının cinsel organını kesti

Rusya'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki Lira Plaksina, gece sarhoş bir şekilde eve gelip kendisiyle zorla ilişkiye girmeye çalışan 44 yaşındaki eski kocasının cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesti. Mahkemeye çıkarılan Lira Plaksin isimli kadın, eski kocasının geç saatlerde evine girip kendisine şiddet uygulayarak cinsel ilişkiye girmek için zorladığını kendisini savunmak için kocasının penisini kestiğini söyledi.