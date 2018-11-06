Ziynet Sali açıkladı Sıla ile aşk mı yaşıyor Ahmet Kural ima etmişti

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu dövmesiyle patlak veren skandalın ardından Kavganın, Sıla'nın Ziynet Sali'yle ilişkisinden kaynaklandığı iddia edilmişti. Ziynet Sali o iddianın ardından ortaya çıktı ve 'ilişki' sorulunca da çılgına döndü. Ahmet Kural, Sıla'nın cinsel kimliği ile ilgili imalarda bulunmuş, Beyaz TV'de Bircan Bali, "Bir sapkınlık, cinsel eğilimi farklı bir durum... Daha ne kadar açık konuşalım bilmiyorum" diyerek olayı alevlendirmişti.