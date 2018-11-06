Ziynet Sali açıkladı Sıla ile aşk mı yaşıyor Ahmet Kural ima etmişti

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu dövmesiyle patlak veren skandalın ardından Kavganın, Sıla'nın Ziynet Sali'yle ilişkisinden kaynaklandığı iddia edilmişti. Ziynet Sali o iddianın ardından ortaya çıktı ve 'ilişki' sorulunca da çılgına döndü. Ahmet Kural, Sıla'nın cinsel kimliği ile ilgili imalarda bulunmuş, Beyaz TV'de Bircan Bali, "Bir sapkınlık, cinsel eğilimi farklı bir durum... Daha ne kadar açık konuşalım bilmiyorum" diyerek olayı alevlendirmişti.
ZİYNET SALİ ÇOK SİNİRLİ: SAÇMALAMAYIN... Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin “Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?” sorusuna “saçmalayın” tepkisini gösteren Sali'nin gergin halleri dikkat çekti.
INSTAGRAMINDA BUNU YAZDI: Ziynet Sali, Sıla'nın dayak ifşasından sonra ona ilk desteği veren isimlerden oldu. Instagram hesabından Sıla'nın açıklamasını paylaşan Ziynet Sali yanına da 'Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bunla hiçbir ilgisi yok” yazdı.
Ahmet Kural hafta sonunda yaptığı açıklamadaki imaları ile olayı bambaşka noktalara çekmişti. Ahmet Kural'ın ima ettiği 'şey'le ilgili dün Beyaz TV sunucusu Bircan Bali ağızları açık bırakan bir iddiada bulundu ve isim de verdi.
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