Ziraat Bankası Genel Müdürü 'Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' dedi ortalık karıştı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sarı lacivertli taraftarının tepkisi çekerken bu görüntü özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepkilerden ardından Ziraat Bankası açıklama yapmak zorunda kaldı.

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Ziraat Bankası, şu ifadelerin yer aldığı bir mesaj paylaştı:

Genel müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir.

Hem genel müdürümüzün hem de bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz.