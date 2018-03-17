Zil zurna sarhoş oldu sevgilisinin adını unuttu

Büyük dedesi Atatürk’ün yaveri Hüsrev Gerede. Annesi sinemacı Canan Gerede, babası BM’de başhekim Selçuk Gerede... Kökleri Türkiye’ye böylesi bağlı fotoğraf sanatçısı, dört çocuk annesi Bennu Gerede, önceki akşam sevgilisi Ömer Seval’le Asmalımescit Corridor’da eğlendi.
Fotoğrafının çekildiğini gören Gerede, muhabirlere “Güzel çekin, bana da atın, söz sergimde kullanacağım” dedi. Gazetecilerin “Sizi sevgilinizle çektik” sözleri üzerine Gerede, “Hey sana diyorum senin adın neydi?” sözleriyle erkek arkadaşına seslendi. Seval ise, “Bennu’cum biraz ayıp olmuyor mu?” diyerek Gerede’yi uyardı.
Hatırlanacağı gibi Bennu Gerede, bir dönem Survivor'da yarışmıştı.
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