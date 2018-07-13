Zihinsel engelli kıza istismarda bulunmuştu! Sapık herif yakalandı

BAHÇELİEVLER'de kandırdığı zihinsel engelli 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 43 yaşındaki N.S., metrobüs durağındaki görüntüleri sayesinde yakalandı.

Zihinsel engelli kıza istismarda bulunmuştu! Sapık herif yakalandı

İddialara göre, Şirinevler Mahallesi'nde yüzde 50 zihinsel engelli İ.Ş. adlı kızın yanına giden evli ve 1 çocuk babası N.S., kendisine yardımcı olacağını söyleyerek bir süre ona yolda eşlik ettikten sonra aynı mahalledeki bir yerde cinsel istismarda bulundu. Daha sonra genç kızı metrobüse bindirerek bu kez Beylikdüzü'ne götüren N.S., iddiaya göre burada da depoya benzer bir yerde ikinci kez cinsel istismarda bulundu. Burada genç kızın üzerinde bulunan annesine ait telefonu alan şüpheli, daha sonra kendisine ait İstanbul Kartı okutarak İ.Ş'yi metrobüse bindirip saat 23.30'da evine gönderdi. Metrobüse bindirirken de kıza, "Böyle şeyler yapmaya bayılırım. Olanları kimseye anlatma. Anlatırsan senin için kötü olur" diyerek tehdit etti.

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Zihinsel engelli kıza istismarda bulunmuştu! Sapık herif yakalandı

ANNESİNE DE BULUŞMA TEKLİF ETMİŞ: N..S, Aradan kısa süre geçtikten sonra İ.Ş'nin annesine Whatsapp üzerinden ulaşarak kendisini 'Veysel' olarak tanıttı ve buluşma teklif etti. Annesi tersleyince de bir daha aramadı. Annesinin "Kim bu adam. Telefonumu nereden buldu?" diye sıkıştırması üzerine İ.Ş., başından geçenleri anlattı ve iki kez cinsel istismara uğradığını söyledi. Annesi de hemen polise gidip şikayette bulundu. Annenin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'ya verdi.

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Zihinsel engelli kıza istismarda bulunmuştu! Sapık herif yakalandı

METROBÜSTEKİ GÖRÜNTÜLERDEN YAKALANDI: Ekipler, genç kızın bindirildiği metrobüs durağındaki o gün ve saatteki görüntülerden yola çıkarak İ.Ş'nin. bindirildiği sırada yanında bulunan kişinin görüntülerine ulaştı. Annenin araştırması sonucu Whatsapp'taki kendisinin arayan kişinin bir fotoğrafına da ulaşılıdı ve bu kişinin aynı kişi olduğu belirlendi. Genç kız da şüpheliyi teşhis etti. Kayınvalidesinin adına olan telefon hattını da kullandığı belrilenen N.S.'nin 3 hırsızlık ve ateşli ve kesici delici aletler yasasına muhalefetten 2 kez arandığı ortaya çıktı. Hakkında 5 ayrı arama ve 7 yıl hapis cezası bulunan N.S. dün gece yakalanırken, cinsel istismar suçlamasını reddetti, genç kıza sadece yardımcı olduğunu iddia etti.

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Zihinsel engelli kıza istismarda bulunmuştu! Sapık herif yakalandı

Soruşturmaya devam ediliyor.

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