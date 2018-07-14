Zeytin çekirdeğinin faydaları inanılmaz öğrenince hemen tüketeceksiniz!

Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın diyen Dr. Fevzi Özgönül zeytinin faydaları hakkında çok önemli bilgiler verdi ve önerilerde bulundu.. Zeytinin siyahının, yeşilinin hepsinin kahvaltı sofralarında baş tacı olduğunu ifade eden Dr. Fevzi Özgönül şunları söyledi:

“Tabii sadece kahvaltıda tüketmiyoruz. Zeytinin yağını da yemek yaparken de kahvaltıda da ekmeğimizi bandırarak da, hatta bardağa koyup içerek de kullanabiliriz. Zeyinyağı kullanımı bu kadarla da bitmez. Kozmetikten ilaç sanayiine kadar çok geniş bir alanda kullanımı vardır. Sabun yapılıp hem cildimizi hem de saçımızı korur, canlandırır." "Zeytinin meyvesi dışında ağacından yaprağına kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Körpe zeytin yaprağını aynı çay gibi demleyerek de içebilirsiniz” diye konuştu.