Zeynep Alkan durdurulamıyor duştan fotoğraf paylaştı olay yarattı

Oyuncu ve senarist Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Instagram paylaşımları ile yine çok konuşulmaya devam ediyor. Zeynep Alkan'ın bu kez duş pozu büyük olay yarattı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İtalya'da olsa dahi, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla Türkiye'de magazin gündemine düşmeye devam ediyor. Hamdi Alkan'ın, Canan Hoşgör ile ilk evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımıyla dikkati çekti.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 24

Sosyal medyada zaman zaman cesur pozlarını yayınlayan Zeynep Alkan, bu kez deniz sonrası duş alırken çekilmiş iki kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflara bir anda binlerce beğeni ve yorum yağdı.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 24

İŞTE ZEYNEP ALKAN'IN O FOTOĞRAFLARI; Yaklaşık 30 bin beğeni alan fotoğraflara çok sayıda yorum gelirken, 20 yaşındaki Alkan'ın silikon taktırmış olabileceğine dair yorumlar da yapıldı.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 24