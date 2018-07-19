Zeynep Alkan durdurulamıyor duştan fotoğraf paylaştı olay yarattı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İtalya'da olsa dahi, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla Türkiye'de magazin gündemine düşmeye devam ediyor. Hamdi Alkan'ın, Canan Hoşgör ile ilk evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımıyla dikkati çekti.
Sosyal medyada zaman zaman cesur pozlarını yayınlayan Zeynep Alkan, bu kez deniz sonrası duş alırken çekilmiş iki kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflara bir anda binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İŞTE ZEYNEP ALKAN'IN O FOTOĞRAFLARI; Yaklaşık 30 bin beğeni alan fotoğraflara çok sayıda yorum gelirken, 20 yaşındaki Alkan'ın silikon taktırmış olabileceğine dair yorumlar da yapıldı.
ZEYNEP ALKAN KİMDİR; Sanatçı bir aileden gelen Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998’de doğdu. Yönetmenliğini babası Hamdi Alkan'ın yaptığı Hayat Bazen Tatlıdır ile ilk dizi deneyimini yaşadı. Birce Akalay, Anıl Tetik, Mustafa Mert Koç, Ufuk Özkan gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı, liseli gençlerin yaşadıkları zorlukları anlatan Hayat Bazen Tatlıdırı’da Emoloji Emel karakterine hayat verdi.
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