Zeynep Alkan durdurulamıyor duştan fotoğraf paylaştı olay yarattı

Oyuncu ve senarist Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Instagram paylaşımları ile yine çok konuşulmaya devam ediyor. Zeynep Alkan'ın bu kez duş pozu büyük olay yarattı.

Zeynep Alkan durdurulamıyor duştan fotoğraf paylaştı olay yarattı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İtalya'da olsa dahi, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla Türkiye'de magazin gündemine düşmeye devam ediyor. Hamdi Alkan'ın, Canan Hoşgör ile ilk evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımıyla dikkati çekti.

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Zeynep Alkan durdurulamıyor duştan fotoğraf paylaştı olay yarattı

Sosyal medyada zaman zaman cesur pozlarını yayınlayan Zeynep Alkan, bu kez deniz sonrası duş alırken çekilmiş iki kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflara bir anda binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Zeynep Alkan durdurulamıyor duştan fotoğraf paylaştı olay yarattı

İŞTE ZEYNEP ALKAN'IN O FOTOĞRAFLARI; Yaklaşık 30 bin beğeni alan fotoğraflara çok sayıda yorum gelirken, 20 yaşındaki Alkan'ın silikon taktırmış olabileceğine dair yorumlar da yapıldı.

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Zeynep Alkan durdurulamıyor duştan fotoğraf paylaştı olay yarattı

ZEYNEP ALKAN KİMDİR; Sanatçı bir aileden gelen Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998’de doğdu. Yönetmenliğini babası Hamdi Alkan'ın yaptığı Hayat Bazen Tatlıdır ile ilk dizi deneyimini yaşadı. Birce Akalay, Anıl Tetik, Mustafa Mert Koç, Ufuk Özkan gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı, liseli gençlerin yaşadıkları zorlukları anlatan Hayat Bazen Tatlıdırı’da Emoloji Emel karakterine hayat verdi.

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