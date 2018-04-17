Zerdeçal kürü nasıl yapılır? Zerdeçal'ın faydaları inanılmaz!

Zerdeçal'ın faydaları o kadar çok ki saymakla bitmiyor. Karabibele birlikte hazırlanan zerdeçal kürünün etkisi neredeyse 20 kat artıyor. Peki zerdeçal kürünün faydaları nelerdir ? Zerdeçal kürü nasıl yapılır ve günde ne kadar kullanmalıyız..

Zerdeçal kürü nasıl yapılır? Zerdeçal'ın faydaları inanılmaz!

Gıdalara katıldığında şifa, renk ve lezzet vermekle kalmayan zerdeçal aynı zamanda onların bozulmasını da geciktiriyor. Stanfor Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Zerdeçal içeriğinde bulunan “curcumin” maddesi ağrı kesici bir özelliğe sahip. Ayrıca rendelenmiş zerdeçal su ile karıştırılarak püre haline getirilip yanık ve yaraların üzerine sürüldüğünde mevcut mikropları öldürüyor ve potansiyel mikroplar için bir bariyer görevi görüyor.



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Zerdeçal kürü nasıl yapılır? Zerdeçal'ın faydaları inanılmaz!

ZERDEÇAL KÜRÜ NASIL YAPILIR?: Özellikle birlikte tüketildiğinde birbirinin yararını arttıran bitki kısımlarından sağlıklı bir kür hazırlayabiliriz. Karabiber, zerdeçalda bulunan kurkumin bileşiklerinin emilimini ve etkisini yaklaşık 20 kat arttırır. İşte herkesin evinde rahatlıkla hazırlayabileceği zerdeçal kürü:

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Zerdeçal kürü nasıl yapılır? Zerdeçal'ın faydaları inanılmaz!

GÜNDE 2 DEFA TÜKETMEK YETERLİ: Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir veya yoğurt1 yemek kaşığı öğütülmüş Chia tohumu (Çiya Tohumu), 1 tatlı kaşığı kenevir tohumu yağı ve 1 çay kaşığı çörekotu yağı yarım çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu, 1,5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal 1/2 çay kaşığı karabiber. Tüm malzemeleri karıştırın bir defada tüketin. Bu karışım sabah ve akşam ayrı ayrı hazırlanıp tüketilecek (günde iki defa).

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Zerdeçal kürü nasıl yapılır? Zerdeçal'ın faydaları inanılmaz!

ZERDEÇAL KÜRÜNÜN FAYDALARI: Kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor: 2,5 cm’lik bir parça zerdeçal eklenmiş 1 bardak süt, 15 dakika kaynamadan pişirilir. Bu sütün içilmesi, kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor.

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