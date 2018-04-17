Zerdeçal kürü nasıl yapılır? Zerdeçal'ın faydaları inanılmaz!

Gıdalara katıldığında şifa, renk ve lezzet vermekle kalmayan zerdeçal aynı zamanda onların bozulmasını da geciktiriyor. Stanfor Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Zerdeçal içeriğinde bulunan “curcumin” maddesi ağrı kesici bir özelliğe sahip. Ayrıca rendelenmiş zerdeçal su ile karıştırılarak püre haline getirilip yanık ve yaraların üzerine sürüldüğünde mevcut mikropları öldürüyor ve potansiyel mikroplar için bir bariyer görevi görüyor.







