Zengin olmak için dilenmeye geliyorlar!

Gösterişli binaları ve zenginliğiyle bilinen Dubai'de dilenciler de büyük kazançlar kazanıyor. Dünyanın dört bir yanından 3 aylık turist vizesiyle Dubai'ye giden dilenciler, yüklü miktarda para yaptıktan sonra ülkelerine geri dönüyor.
AYDA ORTALAMA 279 BİN LİRA KAZANIYORLAR: Yurt dışından gelen profesyonel dilencilerin kazançları ayda ortalama 73 bin 500 doları buluyor. Dubai'deki dilencilerin şaşırtıcı düzeyde kazandığı paralar, ünlü firmalardaki CEO'ların kazançlarını bile geride bırakıyor.
Gösterişli binaları ve zenginliğiyle bilinen Dubai'de dilenciler de büyük kazançlar kazanıyor. Dünyanın dört bir yanından 3 aylık turist vizesiyle Dubai'ye giden dilenciler, yüklü miktarda para yaptıktan sonra ülkelerine geri dönüyor.
AYDA ORTALAMA 279 BİN LİRA KAZANIYORLAR: Yurt dışından gelen profesyonel dilencilerin kazançları ayda ortalama 73 bin 500 doları buluyor. Dubai'deki dilencilerin şaşırtıcı düzeyde kazandığı paralar, ünlü firmalardaki CEO'ların kazançlarını bile geride bırakıyor.
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