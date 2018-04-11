Zayıflamak için yediğiniz ama kilo aldıran besinler!

Sürekli iştahın açık olması, asla durdurulamayan yeme isteği tükettiğiniz besinlerden kaynaklanıyor olabilir. İştahınızı dizginlemek ve kilo kontrolünüzü elinizde tutabilmek için yediğiniz besinlerin içeriklerini, besin değerlerini iyi bilmeniz gerekmektedir.

Zayıflamak için yediğiniz ama kilo aldıran besinler!

Zayıflamak için tükettiğiniz bu besinlerin kilo aldırdığı ortaya çıktı KIRMIZI ACI BİBER: Yağ yakıcı özelliği ile bilinse de fazla tüketimi iştahınızın artmasına ve dolayısıyla kilo almanıza neden olacaktır. Acı kullanarak tükettiğiniz yemeklerden sonra doygunluk hissini anlamınız azalacaktır. Aşırı derecede acı kırmızı biber tüketen kişilerin prosiyon kontrolünde zorlandığı görülmektedir.

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Zayıflamak için yediğiniz ama kilo aldıran besinler!

İNCİR: Kilo aldırıcı özelliği bulunan şeker oranı yüksek bir meyvedir. Diyetlerde tercih edilmemelidir.



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Zayıflamak için yediğiniz ama kilo aldıran besinler!

HAVUÇ: Sebzeler içerisinde glisemik indeksi en yüksek olanlardandır. Acıktırıcı özelliği olduğundan diyetlerde fazla tercih edilmemelidir.



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Zayıflamak için yediğiniz ama kilo aldıran besinler!

İŞLENMİŞ MISIR GEVREKLERİ: Kahvaltılarda pek çok kişinin tercih ettiği hazırlanması kolay pratik besinlerden biridir. Yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde kan şekerinde hızlı değişikliklere sebep olurken bir yandan doygunluk hissi de oluşturmadığından gün içerisinde gereksiz kalori alımlarına sebep olabilmektedir. Kahvaltı için uygun olan mısır gevrekleri yüksek lif yapısına sahip olanlardır. Lif içerikleri sayesinde uzun süre kişiyi tok tutacaktır. Mısır gevreği yerine yulaf ezmesi veya yulaf kepeği tercih edilmelidir.



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