Zayıfladı zayıflamasına ama Pelin Öztekin ondan da ayrıldı!

Son dönemde işleriyle değik zayıflaması ile gündemde Pelin Öztekin, büyük bir azim ve kararlılıkla adeta kendini baştan yaratan Pelin Öztekin'in bu azmi ilişkilerinde sürmüyor.
Pelin Öztekin ile Berk Uğuz'dan kötü haber geldi. Çiftin yolları ayrıldı. Dostlukları 15 yıla dayanan çiftin yaklaşık bir ay önce yollarını ayırdığı öğrenildi.
Ayrılık iddiaları hakkında ilk kez konuşan Pelin Öztekin “Evet doğru ama kötü ayrılmadık. Aslında ayrılık denilmez. Geçen hafta görüştük, üç saat birlikteydik. Şu anda ilişkimiz askıda diyebiliriz” açıklamasını yaptı.
BERK UĞUZ KİMDİR; Lisede de büyük aşk yaşayan ikilinin yeniden bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. 16 yıl önce sevgili olan ikili yeniden ilişki yaşamaya başladı. Pelin Öztekin instagram hesabından 16 sonra notuyla paylaşarak yeni sevgilisini duyurdu.
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