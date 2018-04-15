Zayıfladı zayıflamasına ama Pelin Öztekin ondan da ayrıldı!

Ayrılık iddiaları hakkında ilk kez konuşan Pelin Öztekin “Evet doğru ama kötü ayrılmadık. Aslında ayrılık denilmez. Geçen hafta görüştük, üç saat birlikteydik. Şu anda ilişkimiz askıda diyebiliriz” açıklamasını yaptı.