Zaman geçse de Salma Hayek hep aynı

Makyajsız paylaşımından sonra şimdi de bikinili fotoğrafını yayınlayan 51 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.

Zaman geçse de Salma Hayek hep aynı

Holywood’un ünlü yıldızı Salma Hayek, yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Eşi François Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte çıktığı tatilde çekilen pozlarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan Hayek, zerafetiyle göz kamaştırıyor. 51 yaşındaki Hayek, geçtiğimiz hafta yaptığı makyajsız paylaşımıyla gündem yaratmıştı.

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Zaman geçse de Salma Hayek hep aynı

Bu kez de bikinili pozu olay oldu. Hayek'in lacivert bikinisiyle çektirip paylaştığı bu pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Hayek'in Meksikalı takipçileri “Sen bizim ülkemizin gururusun” diye yorum yaparken bazı takipçileri de Hayek ile Kim Kardashian'ı kıyasladı.

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Zaman geçse de Salma Hayek hep aynı

Fransız iş insanı François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Valentina adında 10 yaşında bir kızı bulunuyor.

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Zaman geçse de Salma Hayek hep aynı

Lübnan kökenli bir baba ile Meksika-İspanyol kökenli bir annenin kızı olan Hayek, 1966 yılında Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu.

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