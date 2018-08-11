Zaman geçse de o hep aynı Salma Hayek yıllara meydan okuyor!

Holywood’un ünlü yıldızı Salma Hayek, yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Eşi François Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte çıktığı tatilde çekilen pozlarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan Hayek, zerafetiyle göz kamaştırıyor. 51 yaşındaki Hayek, geçtiğimiz hafta yaptığı makyajsız paylaşımıyla gündem yaratmıştı.
Bu kez de bikinili pozu olay oldu. Hayek'in lacivert bikinisiyle çektirip paylaştığı bu pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Hayek'in Meksikalı takipçileri “Sen bizim ülkemizin gururusun” diye yorum yaparken bazı takipçileri de Hayek ile Kim Kardashian'ı kıyasladı.
Fransız iş insanı François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Valentina adında 10 yaşında bir kızı bulunuyor.
Lübnan kökenli bir baba ile Meksika-İspanyol kökenli bir annenin kızı olan Hayek, 1966 yılında Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu.
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