Zahide Yetiş canlı yayında büyük pot kırdı!

Zahide Yetiş, canlı yayında pot kırdı ve delirten hastalığa ünlü sanatçı Onur Akay’ın yakalandığını açıkladı.

Zahide Yetiş canlı yayında büyük pot kırdı!

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, dün meslektaşı Umut Akyürek’e ‘delirten hastalık’ olarak da bilinen trigeminal nevralji teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Sosyal medyada büyük yankı bulan hastalık haberini bugün Show TV’deki programında işleyen Zahide Yetiş, programına başladığında izleyicilere ilginç bir duyuru yaptı.

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Zahide Yetiş canlı yayında büyük pot kırdı!

'ONUR AKAY DA BU RAHATSIZLIĞI YAŞIYOR' Zahide Yetiş, "Bugün ‘trigeminal nevralji` konusunu konuşacağız. Aynı zamanda değerli bir sanatçımız Onur Akay da bu rahatsızlığı yaşıyor ve kendisi ile canlı bağlantı yapacağız." dedi.

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Zahide Yetiş canlı yayında büyük pot kırdı!

'HEMCİNSLERİM OLAN MAGAZİNCİLER CEPHE ALDI' Programın ilerleyen dakikalarında ise canlı yayına Onur Akay değil, Umut Akyürek bağlandı ve canlı yayında rahatsızlığı ile ilgili açıklamalar yaptı. Umut Akyürek, “Bu konun duyulmasından dolayı öncü olduğum için mutluyum ancak, sosyal medyada yazılanlar ve ‘Umut Akyürek’i Delirten Hastalık’ gibi başlıklar beni çok üzdü. Çok zor bir hastalıkla boğuşuyorum ve bazı hemcinslerim olan magazinciler nedense bana her haberimde cephe almış durumdalar.” dedi.


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Zahide Yetiş canlı yayında büyük pot kırdı!

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