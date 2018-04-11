Zahide Yetiş canlı yayında büyük pot kırdı!

'HEMCİNSLERİM OLAN MAGAZİNCİLER CEPHE ALDI' Programın ilerleyen dakikalarında ise canlı yayına Onur Akay değil, Umut Akyürek bağlandı ve canlı yayında rahatsızlığı ile ilgili açıklamalar yaptı. Umut Akyürek, “Bu konun duyulmasından dolayı öncü olduğum için mutluyum ancak, sosyal medyada yazılanlar ve ‘Umut Akyürek’i Delirten Hastalık’ gibi başlıklar beni çok üzdü. Çok zor bir hastalıkla boğuşuyorum ve bazı hemcinslerim olan magazinciler nedense bana her haberimde cephe almış durumdalar.” dedi.





