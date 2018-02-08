Yüzde 78'i tamamlanan dev proje havadan görüntülendi

İstanbul 3. havalimanı için geri sayım başladı. Tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki çalışmalar ise 29 Ekim’de açılmak üzere tüm hızıyla sürdürülüyor. 3'üncü Havalimanı’nda devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. Lale figürlü dev hava kontrol kulesine yardımcı olmak için yapılan kule de ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından kaydedildi.