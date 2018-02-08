Yüzde 78'i tamamlanan dev proje havadan görüntülendi

İstanbul 3. havalimanı için geri sayım başladı. Tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki çalışmalar ise 29 Ekim’de açılmak üzere tüm hızıyla sürdürülüyor. 3'üncü Havalimanı’nda devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. Lale figürlü dev hava kontrol kulesine yardımcı olmak için yapılan kule de ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından kaydedildi.
Üçüncü Havalimanı'nın çalışmalarında büyük mesafe kat edilirken, ilk etabın bitmesiyle 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Yüzde 78'i tamamlanan yeni havalimanının son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde havalimanı inşaatının hızla sürdürüldüğü görülürken havalimanının Lale figürlü ödüllü Hava kontrol kulesinde de sona gelindi. Kulenin camlarının takıldığı ve işçilerin çalışmaların hızla devam etttiği görüldü.
Öte yandan havalimanı inşaatında dev hava kontrol kulesine yardımcı olarak yapılacak yeni kule de ilk kez İhlas Haber Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yapımına devam edildiği görülen yardımcı kule tamamlandığında 2'inci fazda faaliyet gösteren 3 ve 4 nolu pistlerin uçuş trafiğini desteklemek üzere kullanılacak.
3’üncü havalimanının ana kulesi olan Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kuleye yardım etmek amacıyla havalimanında 2. yardımcı kule olacak. Görüntülerde yardımcı kulenin betonarme yapısının büyük oranda yapıldığı görülürken uzunluğu da gözler önüne serildi. Yardımcı kule, ana kuleye destekleyici işlevle uçakların iniş ve kalkışlarına yardımcı olacak.
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