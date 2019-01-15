Yüz tanıma sistemi sağlık sorunlarını saniyesinde bulacak

Yüz tanıma sistemi, telefonunuzun kilidini açmaya yarayabilir. Ayrıca, kişilerin nadir genetik hastalıkları olup olmadıklarını tanımlayarak insanların hayatında daha önemli bir rol oynayabilir. DeepGestalt, Boston merkezli teknoloji firması FDNA tarafından geliştirilen bir yapay zeka ve genetik hastalıklar konusunda doktorlara yardımcı oluyor.
Algoritma, 130 ülkedeki 2000 sitede yer alan uzman genetikçiler tarafından kullanıldı. Nature Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, algoritmanın hastalıkları belirleme konusunda klinisyenlerden daha iyi performans gösterdiğini kanıtladı.
FDNA’da teknoloji şefi olan Yaron Gurovich, “DeepGestalt, 100 genetik hastalığı tanımlayabilen bir yüz görüntü analizi sistemi. Bu, genetik koşulların ilgili görsel görünüşlerini verimli bir şekilde öğrenebilen bir tür yapay zeka. Derin öğrenme (deep learning) olarak adlandırılan, makine öğrenme (machine learning) araçları üzerine kurulu bir sistem.” dedi.
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