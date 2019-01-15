Yüz tanıma sistemi sağlık sorunlarını saniyesinde bulacak

Yapay zeka her geçen gün hayatımızın içine daha çok giriyor. Bir yandan yapay zeka ile ilgili komplo teorileri üretilirken bir yandan da insanlara yardımcı olacak şekilde geliştirilmeye devam ediliyor.

Yüz tanıma sistemi, telefonunuzun kilidini açmaya yarayabilir. Ayrıca, kişilerin nadir genetik hastalıkları olup olmadıklarını tanımlayarak insanların hayatında daha önemli bir rol oynayabilir. DeepGestalt, Boston merkezli teknoloji firması FDNA tarafından geliştirilen bir yapay zeka ve genetik hastalıklar konusunda doktorlara yardımcı oluyor.



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Algoritma, 130 ülkedeki 2000 sitede yer alan uzman genetikçiler tarafından kullanıldı. Nature Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, algoritmanın hastalıkları belirleme konusunda klinisyenlerden daha iyi performans gösterdiğini kanıtladı.



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Çalışmaya, 200'den fazla genetik hastalığın bulunduğu 17 bin çocuk katıldı. Yapay zeka, %64 oranla hastalıklar arasındaki doğru ayrımı yapabildi. Tabii, bu mükemmelden çok uzak fakat %20 oranla doğru ayrımı yapabilen klinisyenlerle kıyaslandığında oranlar çok daha iyi.



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