Yüz binlerce aracı kaderine terketti! İşte Volkswagen'in araç mezarlığı

2016 yılında yaşadığı emisyon skandalı üzerine otomobillerini geri çağıran Volkswagen'in 27 araç mezarlığı var. Bunlardan California'da bulunanı bir drone yardımıyla havadan görüntülendi.

350 BİN ARAÇ ÇÜRÜMEYİ BEKLİYOR: Şirket 2016 yılındaki emisyon skandalı sonrası 350 bin aracı geri satın almıştı. Bu skandal şirkete toplamda 7,2 milyar dolara mal oldu. Devasa araç mezarlığında çürümeyi bekleyen araçlar oldukça ilginç bir görüntü sunuyor.

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