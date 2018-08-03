Yürüyen merdivene tırmanmak istedi, hüsrana uğradı!

Yürüyen merdivene tutunarak oyun oynayan kızlardan biri kendini oyuna kaptırınca yere düştü. Yürüyen merdivenin başına toplanan gençler oyun oynarken sırayla merdivene yandan tırmanmaya başladılar. Ancak içlerinden birisi mesafe kısayken kendini yere bırakamadı ve olanlar oldu. Bir anda yükseğe doğru çıkan kız, kendini yere bırakmak zorunda kaldı. Yaşanan olayda ayak bileğini kırılan kız hastaneye kaldırıldı. İşte o anlara ait görüntü.

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