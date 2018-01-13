Yunuslar sahile vurdu

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yunusların ölümleri ile ilgili açıklama yaptı. Bayrak yaptığı açıklamada, “Yunus balıkları denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil tabii herkes ekmeğinin peşinde. Yunus balığının maddi bir değeri zaten yok yunuslar diplerde balık ararken kuyrukları ya da kendileri ağa takılıyor. Küçük balıkların geldiği bu dönemlerde balıkçılar da avlandığı için yunus ölümleri artıyor” dedi.

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