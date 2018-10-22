Yunanistan’da liseliler eğitim bakanının makamını bastı

Yunanistan'da üniversite girişi sınavında yapılması planlanan değişikleri protesto eden lise öğrencileri, bakanın makam odasını işgal etti.
Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını ve orta öğretimdeki sorunları protesto etti.
Polis engelini aşan öğrenciler önce bakanlığın bahçesine girdi. Onlarca öğrenciden oluşan bir grup ise Bakan Kostas Gavroglu'nun makam ofisine girerek işgal eylemi başlattı.
Kalabalık öğrenci grubu karşısında şaşkınlık yaşayan bakanlık görevlileri öğrencilere engel olamadı.
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