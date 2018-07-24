Yunanistan'da felaket! Onlarca ölü yüzden fazla yaralı OHAL ilan edildi

Yunanistan'da Doğu Attika'da çıkan orman yangınları binlerce dönümlük ormanlık araziyi, sayısız ev ve arabayı kül etmekle kalmadı, şimdiye kadar en az 50 kişinin yaşamını yitirmesine, en az 150 kişinin yaralanmasına neden oldu. Arama kurtarma timleri, bir bölgede yangından kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden 26 kişinin cesedine ulaştı. Bazı Yunan vatandaşları ise denize kaçarak yanmaktan kurtuldu.