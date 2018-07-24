Yunanistan'da felaket! Onlarca ölü yüzden fazla yaralı OHAL ilan edildi

Yunanistan'da önüne geçilemeyen orman yangınlarında şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybederken, en az 150 kişi de yaralandı. Yunan hükümeti yangın için 'kuşku uyandırıyor' derken Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Bölgede OHAL ilan edildi.

Yunanistan'da felaket! Onlarca ölü yüzden fazla yaralı OHAL ilan edildi

Yunanistan'da Doğu Attika'da çıkan orman yangınları binlerce dönümlük ormanlık araziyi, sayısız ev ve arabayı kül etmekle kalmadı, şimdiye kadar en az 50 kişinin yaşamını yitirmesine, en az 150 kişinin yaralanmasına neden oldu. Arama kurtarma timleri, bir bölgede yangından kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden 26 kişinin cesedine ulaştı. Bazı Yunan vatandaşları ise denize kaçarak yanmaktan kurtuldu.

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Yunanistan'da felaket! Onlarca ölü yüzden fazla yaralı OHAL ilan edildi

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Yunanistan'da felaket! Onlarca ölü yüzden fazla yaralı OHAL ilan edildi

Ormanlık bölgede çıkan, ancak çok şiddetli ve devamlı yön değiştiren rüzgâr nedeniyle kısa sürede Pendeli, Mati, Rafina, Vuças gibi sayfiye yerlerini saran yangın, evler ve arabalar yakmaya başlayınca itfaiye ekipleri evlerin boşaltılmalarını istedi.

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Yunanistan'da felaket! Onlarca ölü yüzden fazla yaralı OHAL ilan edildi

DENİZE KAÇARAK KURTULDULAR... Kurtulmak için deniz kenarına inen yüzlerce insanın yardımına koşan askeri ve sivil gemiler, Yunan Sahil Güvenlik botları ve özel sandallar, onları gece boyunca Rafina Limanına çıkarmak için seferler yaptı.

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