YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar

YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağı konusunda, "Siyasi partilerin ne şekilde seçim girebilecekler siyasi partiler kanunda yazıyor. Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok" açıklamasında bulundu.

Güven seçim takvimine ilişkin ise kamuoyunda yıpratıcı şekilde açıklamaların yer aldığını ifade etti ve bu tür açıklamaların hem YSK'ya hem de Türk demokrasisine zarar verdiğini belirtti. Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" diye kaydetti.