YPG'lileri köylerinden böyle kovdular

Afrin'deki YPG/PKK'nın Bab'da bulunan unsurlarınca köylerinden edilen Hırbet eş Şaer sakinleri, bir araya gelip teröristleri kendi imkanlarıyla köylerinden kovdu

YPG'lileri köylerinden böyle kovdular

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasından cesaret alan Bab'daki bazı köylüler, kendi imkanlarını seferber ederek YPG/PKK'yı köylerinden çıkardı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesi, YPG/PKK tarafından köyleri işgal edilen diğer Arap sakinler için de umut oldu.

18
YPG'lileri köylerinden böyle kovdular

Halep'in Bab ilçesine bağlı ve yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Hırbet eş Şaer'in sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı'ndan moral alarak kendi aralarında örgütlendi. Hafif silahlarla köylerindeki teröristlere karşı harekete geçen siviller, çatışmaların ardından YPG/PKK'yı topraklarından çıkardı.

28
YPG'lileri köylerinden böyle kovdular

Hırbet eş Şaer köyünden Ebu Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, "Biz buralıyız. Köyümüzü ayrılıkçı PKK'dan kurtarmak için harekete geçtik. PKK’nin işgalindeki köylerdeki insanlarımızı kurtarmak için hazırız." dedi. Ebu Muhammed, "Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı bizi teröristlerle mücadeleye motive etti. Böylece biz de topraklarımızı kendimiz kurtardık." dedi.

38
YPG'lileri köylerinden böyle kovdular

Hırbet eş Şaer köyü, 2016 yılında YPG/PKK'lı teröristlerin Menbiç ve Afrin'den gelerek Bab ilçesini ele geçirmek için başlattığı operasyonlarda işgale girmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin doğusundan batısına uzanan terör kuşağı oluşturma planını, Fırat Kalkanı Harekatı'yla başarısızlığa uğratmış ve DEAŞ işgalindeki Bab'ı kontrolüne almıştı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro