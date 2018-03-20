YPG'lileri köylerinden böyle kovdular

Hırbet eş Şaer köyünden Ebu Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, "Biz buralıyız. Köyümüzü ayrılıkçı PKK'dan kurtarmak için harekete geçtik. PKK’nin işgalindeki köylerdeki insanlarımızı kurtarmak için hazırız." dedi. Ebu Muhammed, "Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı bizi teröristlerle mücadeleye motive etti. Böylece biz de topraklarımızı kendimiz kurtardık." dedi.