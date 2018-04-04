Youtube Genel Merkezi'nde silahlı saldırı!

Ünlü video paylaşım sitesi Youtube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno bölgesinde bulunan genel merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı, kadın saldırgan ise kendini vurarak intihar etti.
YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve resmi bilgilerin elde edilmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediği, iş ile alakalı bir problemden kaynaklanma olasılığı üzerinde durulduğu kaydedildi. Ancak, intihar eden kadın saldırganın Youtube çalışanı olup olmadığı hakkında bir bilgi verilmedi.
San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor.
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