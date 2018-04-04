Youtube Genel Merkezi'nde silahlı saldırı!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediği, iş ile alakalı bir problemden kaynaklanma olasılığı üzerinde durulduğu kaydedildi. Ancak, intihar eden kadın saldırganın Youtube çalışanı olup olmadığı hakkında bir bilgi verilmedi.