Yolcu uçağında dehşet anları! Çığlıklar ve ağlama sesleri yükseldi

Olay Aerolineas Argentinas Airbus A330 uçağında meydana geldi. 192 yolcuyla ABD'nin Miami şehrinden havalanan uçak Arjantin'e doğru yol alırken peş peşe çok sayıda türbülansa yakalandı. Aerolineas Argentinas'a ait uçağın rotasında sık sık sapmalar yaşandı.
Uçuşları canlı olarak yayınlayan haritada, Aerolineas Argentinas uçağının sık sık sağa sola döndüğü net olarak görüldü. Uçakta bulunan pilot ve yolcular hayatlarının en korku dolu anlarına şahit oldular.
Çığlıklar yükseldi, birçok yolcu hüngür hüngür ağladı. Sekiz saat süren uçuşta uçağın içi cehenneme döndü.
Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, şok etkisi yarattı.
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