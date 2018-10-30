Yolanthe Cabau'nun banyo pozu sosyal medyayı salladı

Güzel model Yolanthe Cabau ile futbolcu eşi Wesley Sneijder'in oğulları Xess Xava,verdiği pozların yanı sıra annesiyle çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Cabau, son olarak küçük oğluyla banyo sefalarını takipçileriyle paylaştı.
OĞLUYLA BANYO HALLERİNİ PAYLAŞTI: Sosyal medyadan yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alan Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in eşi, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Yolanthe Cabau, son olarak oğlu Xess Xava Sneijder ile banyoda yaparken çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ YAĞDI: Cabau'nun oğluyla yaptığı banyo paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Yolanthe Cabau sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
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