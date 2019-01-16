Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da ulaşım durdu

BOLU’nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da ulaşım durdu

Gün boyu kar yağışının etkili olduğu TEM'in Yeniçağa mevkiinde de çok sayıda aracın kayarak hasar görmesi sonucu ulaşım zaman zaman durdu, araçların kaldırılmasıyla yollar açıldı.

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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da ulaşım durdu

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Gün boyu bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda, Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobil çarpıştı. Kazada otobüs bariyerleri aşarak yol kenarına çıkarken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da ulaşım durdu

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gerede ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.

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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da ulaşım durdu

Kazanın olduğu bölgeye gelmeye çalışan bir ambulans da kayarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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