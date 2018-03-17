Yok böyle eğitim! Bacaklarının arasındakini düşüren yandı

Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı. Tiananmen Meydanı ulusal kıyafetleri giyen hostesler sayesinde renkli görüntülere sahne olan oldu.