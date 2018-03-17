Yok böyle eğitim! Bacaklarının arasındakini düşüren yandı

Havada hizmet vermeye başlamadan önce Çin’de hosteslerin dikkat çekici bir eğitimden geçiriliyor. Eğitmen, hosteslerin bacaklarını bitişik tutabilmeleri için kağıdı düşürmeme kriterini öğretiyor.

Yok böyle eğitim! Bacaklarının arasındakini düşüren yandı

Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı. Tiananmen Meydanı ulusal kıyafetleri giyen hostesler sayesinde renkli görüntülere sahne olan oldu.

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Yok böyle eğitim! Bacaklarının arasındakini düşüren yandı

Tiananmen Meydanı'nda poz veren misafir karşılama hostesleri. Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda Çin Ulusal Halk Kongresi'nin delegelerini karşılayan hostes kızları poz veriyor. Öte yandan Çin’de hostes olmak sanıldığı kadar kolay değil…

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Yok böyle eğitim! Bacaklarının arasındakini düşüren yandı

Hostesler bir takım testlerden geçiyorlar. Özellikle fiziksel özelliklerine dikkat çekilen hostesler uzun bir sınav sonrası seçiliyorlar.

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Yok böyle eğitim! Bacaklarının arasındakini düşüren yandı

Eğitmen, hosteslerin bacaklarını bitişik tutabilmeleri için kağıdı düşürmeme kriterini öğretiyor.

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