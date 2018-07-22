Yok artık Ümit! Sınır kapısından nasıl geçtin?..

ALMANYA'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye'de üstü açık lüks otomobilini resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'ya dönüşünde aracıyla otobanda seyrederken, yanında oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. Ancak gurbetçi genç Şimşek'in otomobilini bu haliyle sınır kapısından nasıl geçirdiği ise anlaşılamadı.