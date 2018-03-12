Yok artık! Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan bir mezarlıkta çekildiği ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa sürede çok sayıda yorum alan videoda, bir grup gencin mezarlıkta mangal yakıp, piknik yaptığı görülüyor.

Bornova İlçesi Işıkkent Mezarlığı’nda bir grup gencin kabirler arasında mangal yakıp piknik yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bornova Işıkkent’te bulunan kabristanın yanından geçen bir kişinin videoya kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bir grup vatandaş kabirler arasında mangal yakarak piknik yaptığı görülüyor. Mezarların yanına masa kurup sefa süren gruba ise kimse müdahale etmiyor. Kısa süre içerisinde sosyal paylaşım sitelerinde tepki dolu mesajlar alan görüntülerle ilgili mezarlık müdürlüğünden henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Güncel 12 Mart 2018 09:10
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • beyler beyi 12 Mart 2018 09:29 gevur izmir tescillenmiş oldu.

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