Yok artık meğer İdo'nun sevgilisi daha önce o ünlü isimle birlikteymiş

İdo Tatlıses bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarında sürekli birbirlerine olan aşklarını dile getiren çiftin tanışma hikayesi ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu. Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı.
Anıl Tetik ve Yasemin Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo aşkını ilan etti. Yasemin Şefkatli de aşka karşılık verdi. Bu birliktelik İdo-Anıl Tetik dostluğunu bitirdi!
YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR? 1992 yılında dünyaya gelen model Yasemin Şefkatli, İstanbul doğumludur. Yaşantısını İstanbul Beşiktaş’ta sürdürmektedir. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur.
Anıl Tetik
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