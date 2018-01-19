Yok artık meğer İdo'nun sevgilisi daha önce o ünlü isimle birlikteymiş

İdo Tatlıses bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarında sürekli birbirlerine olan aşklarını dile getiren çiftin tanışma hikayesi ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu. Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı.