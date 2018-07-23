Yoğurdun erkekler üzerindeki müthiş etkisi!

Massachussetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nden bilim insanları yoğurdun farklı bir etkisini keşfettiler.

Yoğurdun erkekler üzerindeki müthiş etkisi!

Massachussetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nden bilim insanları yoğurdun farklı bir etkisini keşfettiler. Yapılan araştırmalar sonucunda her gün bir kase tüketilen probiyotik yoğurtların afrodizyak etkisi yarattığı belirlendi.

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Yoğurdun erkekler üzerindeki müthiş etkisi!

İlk olarak yoğurtla beslenen farelerin tüylerinin daha parlak ve 10 kat daha gür olduğunu fark eden bilim adamları, yoğurtla beslenen erkek farelerin dişi bulmakta hiç zorluk çekmediğini ortaya çıkardı.

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Yoğurdun erkekler üzerindeki müthiş etkisi!

Bu erkek farelerin testislerinin yüzde 15 daha büyük olduğu, dişilerin ise daha iri yavrular dünyaya getirdiği görüldü.

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Yoğurdun erkekler üzerindeki müthiş etkisi!

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim adamları, probiyotik yoğurttaki yararlı bakterilerin fareleri daha sağlıklı hale getirdiğine, dolayısıyla da bu durum sonucunda farelerin üreme mekanizmalarını olumlu yönde etkilediklerini ortaya çıkardılar.

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