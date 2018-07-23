Yoğurdun erkekler üzerindeki müthiş etkisi!

Massachussetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nden bilim insanları yoğurdun farklı bir etkisini keşfettiler.

Massachussetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nden bilim insanları yoğurdun farklı bir etkisini keşfettiler. Yapılan araştırmalar sonucunda her gün bir kase tüketilen probiyotik yoğurtların afrodizyak etkisi yarattığı belirlendi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

İlk olarak yoğurtla beslenen farelerin tüylerinin daha parlak ve 10 kat daha gür olduğunu fark eden bilim adamları, yoğurtla beslenen erkek farelerin dişi bulmakta hiç zorluk çekmediğini ortaya çıkardı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

Bu erkek farelerin testislerinin yüzde 15 daha büyük olduğu, dişilerin ise daha iri yavrular dünyaya getirdiği görüldü. Twitter

Facebook

Google Plus

3 5