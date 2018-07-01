YKS saat kaçta bitiyor ikinci oturum kaç dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü ve Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde sınava girecek adaylar saat 08.00’den itibaren kampüslerin önüne gitti. Saat 09.00'dan itibaren de kimlik ve güvenlik kontrolünden geçirilerek binalara alınmaya başladı. 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtlayacak. ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru olacak. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart.

SAAT 10 İTİBARİYLE AYT ADAYLARI BİNALARA ALINMIYOR

YKS’nin ikinci oturumu olan ve saat 10.15’te başlayacak AYT’ye katılacak adayların sınav binalarına girişi saat 10.00’da durduruldu. ÖSYM’nin geçen yıldan itibaren uyguladığı ’15 dakika kuralı’ gereği sınavlar başlamadan 15 dakika önce adaylar binalara alınmıyor.

2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT için öğrenciler saat 09.00’da sınav binalarına alınmaya başladı. Saat 10.00’dan itibaren de binalara girişler durduruldu. ÖSYM’nin ilk defa geçen yıl uyguladığı ’15 dakika kuralı’ gereği sınavlar başlamadan 15 dakika önce adaylar binalara alınmıyor.

YENİLİKLER ADAYLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Marmara Üniversitesi’nde sınava girecek olan Ege Madenci adlı aday, YKS’ye hazırlanırken özel ders aldığını ve kursa gittiğini belirterek, “İlk kez üniversite sınavına katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nde dil eğitimi almak istiyorum. TYT’de Türkçe’de zorlandım. Sorular uzundu, zaman yetmedi. Sistemin değişmesine dil testi için sevindim ancak genel olarak yapılan yenilikler öğrencileri olumsuz etkiledi” dedi.

Berkay Şahin ise, “İlk oturumda Türkçe ve sosyal bilimler testi iyi geçti. Matematikte zorlandım, farklı sorular vardı. Bugün AYT’ye katılacağım. Heyecanlıyım. Psikoloji okumak istiyorum. Çalıştım ama eski sistemde daha iyiydi. Yeni sistem üzdü, eski oturum arasına birkaç hafta vardı, şimdi ise art arda olması heyecana neden oluyor” diye konuştu.

ADAYLARA UYARI!

İstanbul Üniversitesi ana kampüs girişinde öğrencilere uyarı yazısı da yer aldı. Sınav salonlarına alınması yasak olan cep telefonu, fotoğraf makinesi, saat gibi cihazların görselleriyle listelendiği duyuruda, “Sınava aşağıdakilerden biriyle girerseniz sınavınız iptal edilir!” denildi.

ADAY SINAVA CEP TELEFONUYLA GİTTİ

Öğrenciler İstanbul Üniversitesi ana kampüse alındığı sırada, sınava cep telefonuyla gelen bir aday görevliler tarafından uyarıldı. Cep telefonunu bırakması istendi.

SINAVIN İKİ GÜN ART ARDA YAPILMASI İYİ OLDU

Marmara Üniversitesi'nde sınava katılan Nur Nihan adlı aday da, TYT'nin orta düzeyde zor olduğunu belirterek, "ilk oturumun zorluk düzeyi orta dereceydi. Matematik zordu, sorular uzundu. Çalıştım ve Marmara Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmeliği okumak istiyorum. Bu sene oturumların art arda iki günde olması iyi oldu. Genel olarak üniversiteye giriş sisteminden memnunum" diyerek duygularını anlattı.