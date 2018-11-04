Yine aynı manzara kapıda kalanlar gözyaşlarına boğuldular

Sınav günü sınava geç kalıp kapıda kalanların sıradan manzarası haline gelen sahneler bugün yapılan KPSS ön lisans sınavında da tekrarlandı. Sınava saniyelerle geç kalan adaylar ve yakınları, binaların girişinde görevlilerle tartışarak gözyaşlarına boğuldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı bugün başladı. 15 dakika kuralının uygulandığı 2018 KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başladı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar da salona alınmadı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Sınavı saniyelerle kaçıran Büşra ismindeki bir aday ve yakınları, kapıdaki görevlilere uzun süre dil döktü. İçeri alınmayan adaylar gözyaşlarına boğulurken, Büşra isimli aday tüm ısrarlara rağmen salona alınmayınca baygınlık geçirdi. 112 ekiplerinin müdahale ettiği aday, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Çorum'da KPSS'ye girmeye hazırlanan genç kadın, kimliğini evde unutttu. Eşi kimliği yetiştirebilmek için aşırı sürat yapınca radara yakalandı, ancak olmadı. Kimlik kartını araçta unuttuğunu söyleyen aday, eşinden kimliğini getirmesini istedi. Kapılar kapandıktan sonra gelen eş, “Abi eşimin kimliğini getirdim. Açın kapıları lütfen. Kimliği yetiştirmek içi iki defa radara girdim. 500 TL ceza yedim” dese de görevlileri ikna edemedi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10