Yılmaz Özdil kendisini eleştirenleri alçaklıkla suçladı!

‘Mustafa Kemal’ adlı kitabının özel serisini 2 bin 500 TL’ye satınca eleştiri oklarının hedefi olan Yılmaz Özdil, kendisini eleştirenleri alçaklıkla suçladı.

Yılmaz Özdil kendisini eleştirenleri alçaklıkla suçladı!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet basılan koleksiyon eseri önceki gün saat 09:05'te 2 bin 500 TL fiyatla Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla satışa çıktı. Kitap 4 saatte tükenirken, Özdil de kendisine yöneltilen ‘Atatürk üzerinden prim yapıyor’ eleştirilerine yanıt verdi.

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Yılmaz Özdil kendisini eleştirenleri alçaklıkla suçladı!

Sözcü'den Fatma Vurgun'a açıklamalarda bulunan Özdil, "Bu kitaba başladığı saniyeden itibaren gördüğümüz ilgi bu hadisenin sosyal medya saldırılarında anlatılmaya çalışıldığı gibi aslında fiyatla ilgili olmadığını, Mustafa Kemal sevgisini yüceltme, Mustafa Kemal fikrini onurlandırma ve duruşunun fiyatının olmadığını gösterdi" dedi.

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Yılmaz Özdil kendisini eleştirenleri alçaklıkla suçladı!

CUMHURİYET TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ EN ALÇAK SALDIRI”: Özdil, kendisine yönelik tepkilere ise şu karşılığı verdi: "Kırmızı Kedi Yayınevi'ne, bütün burada çalışan arkadaşlara ve her şeyden önemlisi Atatürkçülere, bizi yalnız bırakmayanlara, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısından bizi koruyan bizi savunan yurtseverlere çok teşekkür ederim."

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Yılmaz Özdil kendisini eleştirenleri alçaklıkla suçladı!

1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulan kitap için eleştiriler çığ gibi büyürken, Özdil geçtiğimiz günlerde de köşesinden kendisini şu ifadelerle savunmuştu;

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