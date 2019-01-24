Yılmaz Özdil kendisini eleştirenleri alçaklıkla suçladı!

CUMHURİYET TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ EN ALÇAK SALDIRI”: Özdil, kendisine yönelik tepkilere ise şu karşılığı verdi: "Kırmızı Kedi Yayınevi'ne, bütün burada çalışan arkadaşlara ve her şeyden önemlisi Atatürkçülere, bizi yalnız bırakmayanlara, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısından bizi koruyan bizi savunan yurtseverlere çok teşekkür ederim."

