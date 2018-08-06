Yıllardır çayı yanlış demliyormuşuz

Çay nasıl yapılır ve çay nasıl demlenir sorusunun cevabı basit gibi görünse de, çay yapımı zannedildiği kadar basit değildir.

Çay nasıl yapılır ve çay nasıl demlenir sorusunun cevabı basit gibi görünse de, çay yapımı zannedildiği kadar basit değildir. Çay nasıl yapılır sorusunun cevabını merak edenler ve çam demlemeyi bir türlü beceremeyenler, birazdan vereceğimiz yöntemlerle çayı en lezzetli şekilde hazırlayabilecekler. İşte çay nasıl yapılır sorusunun cevabı.

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Çay hazırlamak için daima soğuk su kullanın. Saflaştırılmış ve kaynak suyu en iyisidir çünkü kirletici maddelerden ve çayın tadını değiştiren diğer maddelerden göreceli olarak arınmışlardır. Diğer taraftan, suyun çayın tadını arttırabildiği için, suyun bazı doğal mineral içeriğine sahip olması tercih edilir. Bu nedenle, minerallerin yokluğu çay tadını düz kılacağından damıtılmış sudan kaçınılmalıdır. Benzer şekilde, örneğin asla musluktan olduğu gibi önceden ısıtılmış su kullanmamalıdır.



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Geleneksel olarak, Türkiye'de çay her zaman çay hazırlanmadan önce hafif kaynamaya getirilir. Kaynar su, zararlı mikropları ve bakterileri yok eder. Su kalitesi büyük ölçüde iyileşmiş olmasına rağmen, bu şekilde suda kaynayan çayın tadını çıkarmaya yardımcı olabilir. Su, sabit bir hava kabarcıkları yüzeyine yavaşça yükselene kadar ısıtılmalıdır. Bu noktada, su yeterince ısıtılır ve ayrıca tercih edilen bir oksijen içeriğine sahiptir. Ancak şiddetli bir şekilde kaynayan suyla yapılmış çayın tadı lezzetsiz olacaktır.



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