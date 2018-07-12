Yıllar önce çocukları kaçırılmıştı! Adnan Oktar'ı fena bombaladı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Oktar Babuna ile kardeşi Tuğba Babuna da vardı. Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna operasyonun ardından Adnan Oktar hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

Yıllar önce çocukları kaçırılmıştı! Adnan Oktar'ı fena bombaladı

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonlar sürüyor. Akşam saatlerinde 22 şüpheli daha gözaltına alındı ve gözaltına alınanların sayısı 192'ye yükseldi. İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk sözleri, "İngiliz derin devletinin oyunu" oldu.

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Yıllar önce çocukları kaçırılmıştı! Adnan Oktar'ı fena bombaladı

Bütün mal varlıklarına el konulan ve şirketlerine kayyum atanan Oktar hakkında, çocuğa yönelik cinsel istismardan, casusluğa ve örgüt liderliğine varan ciddi suçlamalar var. 28 ayrı suçlama yöneltilen örgüt lideri Oktar’ın evinden cephanelik çıktı. Haklarında gözaltı kararı çıkan Hüma Babuna, Oktar Babuna, Ceyda Ertüzün, Tuğba Babuna ve Eda Babuna da var.

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Yıllar önce çocukları kaçırılmıştı! Adnan Oktar'ı fena bombaladı

''BEDELİNİ ÖDEYECEK'': Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna gelişmeleri Akşam’a şöyle anlattı: ''Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200’e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlarla uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek.''

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Yıllar önce çocukları kaçırılmıştı! Adnan Oktar'ı fena bombaladı

İLİKLERi YOK ETTİ: Oktar Babuna kanser olduğunu söyleyerek, Adnan Oktar ile ilik kampanyası yapmış 160 bin kişinin ilik örneğini ABD’ye kaçırmıştı.

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