Yıllar önce çocukları kaçırılmıştı! Adnan Oktar'ı fena bombaladı

''BEDELİNİ ÖDEYECEK'': Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna gelişmeleri Akşam’a şöyle anlattı: ''Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200’e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlarla uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek.''