Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabam olur...

Yeni klibi "Kış Gülleri"ni bugün izleyiciyle buluşturan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, hem klibi hem klibinde birlikte oynadığı Nejat İşler hem de Said Nursi ile ilgili bomba açıklamalar yaptı... "Said-i Nursi benim akrabamdır, Allahın Rahmeti Üstüne olsun ki öyledir" diyen Yıldız Tilbe, Nejat İşler'in klibinde oynamak için herhangi bir ücret almadığını söyledi. 51 yaşındaki Tilbe, 46 yaşındaki Nejat İşler'i klibinde neden oynattığını açıklarken de çok ilginç şeyler söyledi...

51 yaşındaki Yıldız Tilbe, 46 yaşındaki Nejat İşler'i klibinde oynatma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Klipte bir yakışıklı olsun. 'O mu olsun, bu mu olsun? Kim olsun?' derken. Baktım herkes çocuğum yaşında. Nejat hem yaş olarak, hem ruh olarak bana çok yakındı. Klibim sinema filmiydi. Şaheser oldu. Nejat tüm yakışıklılardan daha yakışıklı..."

Klip çekiminde yaşadığı ilginç bir olayı da anlatan Yıldız Tilbe, "Tırnağım Nejat'ın saçlarında kalmış! Tırnaklarım takmaydı yapıştırdık , saçlarına takıldı, bi kaç kere kurtardım fakat sonra farketmemişim çıkmış..." dedi.

  • Magazin 23 Mart 2018 15:03
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabam olur... videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
SÖZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro