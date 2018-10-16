Yıldız futbolcunun sevgilisinden dudak dudağa paylaşım: "Senin için deliriyorum"

Meksikalı milli futbolcu West Ham United'ın forması giyen 30 yaşındaki Javier Hernandez'in sevgilisi Sarah Kohan, sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'dan futbolcuya olan aşkını ilan etti. Paylaşım beğeni rekoru kırdı.

Yıldız futbolcunun sevgilisinden dudak dudağa paylaşım:

Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Javier Hernandez'in (Chicharito) sevgilisi Sarah Kohan tüm dünyayı gezerek çekindiği fotoğrafları paylaşıyor. Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan Kohan'ın, sevgilisi Hernandes'e olan aşkını paylaştığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.

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Yıldız futbolcunun sevgilisinden dudak dudağa paylaşım:

SENİN İÇİN DELİRİYORUM! Cesur paylaşımlarıyla gezdiği ülkerden fotoğraflarını paylaşan Kohan, bu gönderinin altına, "Senin için deliriyorum" açıklamasını yazdı. Harvard Üniversitesi'nde hukuk okuyan model Sarah Kohan, dünyayı geçmek için eğitimini dondurmaya karar vermişti.

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Yıldız futbolcunun sevgilisinden dudak dudağa paylaşım:

Yaptığı paylaşımların ilgi gördüğünü fark eden model, bunu bir gelir kaynağına dönüştürme kararı almış.

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Yıldız futbolcunun sevgilisinden dudak dudağa paylaşım:

Bir ajansla çalışmaya başlayan 24 yaşındaki güzel kadın, asıl kazancını Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla elde etmeye başlamış.

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