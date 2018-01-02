Yılbaşı partisinde eğlencenin dozu kaçtı! Skandal kareler

Yılbaşı partisinde eğlencenin dozu kaçtı! Skandal kareler

2018 dünyanın her yerinde görkemli kutlamalara sahne oldu. Çılgın partiler verildi alkolün dozu kaçtı eğlenceler hat safhaya ulaştı. Ufak tefek sıkıntılar dışında herhangi bir olayın yaşanmaması sevindiren taraf oldu. İngiltere'nin parti müdavimleri 2018'e de oldukça hareketli girdi. Ama geçen senelere baktığımızda, çok daha masumlar diyebiliriz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da partilerde alkol su gibi aktı, ülkenin dört bir yanındaki binlerce genç, çılgınlar gibi eğlendi. Özellikle gençlerin kimseye aldırış etmeden alkolün de etkisiyle sokak ortalarında yaptıkları çılgınlıklar dünya basınında geniş yer buldu. Sokağa dökülen halk yağmur, çamur dinlemedi ve kötü hava koşullarına rağmen doyasıya eğlendi. Tabii ki alkolün de dozu yine biraz kaçtı. İşte dans edenden, yerlerde sürünene İngiltere sokaklarından manzaralar...

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Yılbaşı partisinde eğlencenin dozu kaçtı! Skandal kareler

2018 dünyanın her yerinde görkemli kutlamalara sahne oldu. Çılgın partiler verildi alkolün dozu kaçtı eğlenceler hat safhaya ulaştı. Ufak tefek sıkıntılar dışında herhangi bir olayın yaşanmaması sevindiren taraf oldu. İngiltere'nin parti müdavimleri 2018'e de oldukça hareketli girdi. Ama geçen senelere baktığımızda, çok daha masumlar diyebiliriz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da partilerde alkol su gibi aktı, ülkenin dört bir yanındaki binlerce genç, çılgınlar gibi eğlendi. Özellikle gençlerin kimseye aldırış etmeden alkolün de etkisiyle sokak ortalarında yaptıkları çılgınlıklar dünya basınında geniş yer buldu. Sokağa dökülen halk yağmur, çamur dinlemedi ve kötü hava koşullarına rağmen doyasıya eğlendi. Tabii ki alkolün de dozu yine biraz kaçtı. İşte dans edenden, yerlerde sürünene İngiltere sokaklarından manzaralar...

225
Yılbaşı partisinde eğlencenin dozu kaçtı! Skandal kareler

2018 dünyanın her yerinde görkemli kutlamalara sahne oldu. Çılgın partiler verildi alkolün dozu kaçtı eğlenceler hat safhaya ulaştı. Ufak tefek sıkıntılar dışında herhangi bir olayın yaşanmaması sevindiren taraf oldu. İngiltere'nin parti müdavimleri 2018'e de oldukça hareketli girdi. Ama geçen senelere baktığımızda, çok daha masumlar diyebiliriz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da partilerde alkol su gibi aktı, ülkenin dört bir yanındaki binlerce genç, çılgınlar gibi eğlendi. Özellikle gençlerin kimseye aldırış etmeden alkolün de etkisiyle sokak ortalarında yaptıkları çılgınlıklar dünya basınında geniş yer buldu. Sokağa dökülen halk yağmur, çamur dinlemedi ve kötü hava koşullarına rağmen doyasıya eğlendi. Tabii ki alkolün de dozu yine biraz kaçtı. İşte dans edenden, yerlerde sürünene İngiltere sokaklarından manzaralar...

325
Yılbaşı partisinde eğlencenin dozu kaçtı! Skandal kareler

2018 dünyanın her yerinde görkemli kutlamalara sahne oldu. Çılgın partiler verildi alkolün dozu kaçtı eğlenceler hat safhaya ulaştı. Ufak tefek sıkıntılar dışında herhangi bir olayın yaşanmaması sevindiren taraf oldu. İngiltere'nin parti müdavimleri 2018'e de oldukça hareketli girdi. Ama geçen senelere baktığımızda, çok daha masumlar diyebiliriz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da partilerde alkol su gibi aktı, ülkenin dört bir yanındaki binlerce genç, çılgınlar gibi eğlendi. Özellikle gençlerin kimseye aldırış etmeden alkolün de etkisiyle sokak ortalarında yaptıkları çılgınlıklar dünya basınında geniş yer buldu. Sokağa dökülen halk yağmur, çamur dinlemedi ve kötü hava koşullarına rağmen doyasıya eğlendi. Tabii ki alkolün de dozu yine biraz kaçtı. İşte dans edenden, yerlerde sürünene İngiltere sokaklarından manzaralar...

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