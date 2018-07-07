Yılanların dansı görenleri hayrete düşürdü

ADIYAMAN’ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyünde oldukça ilginç görüntülere sahip olan yılanların dansı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Çatbahçe köyünde yaşayan Zeki Yıldırım, evin önündeki bahçede iki yılanın birbirine kenetlendiğini fark etti. Halk arasında Kara Yılan olarak bilinen yılan türünü gören Yıldırım, dans eden her iki yılanı Cep telefonu kamerasıyla çekerek anı ölümsüzleştirdi. Bir süre dans eden yılanlar daha sonra gözden uzaklaştı.

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