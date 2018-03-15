  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yiğit Özşener kimdir aslen nereli Kaybedenler Kulübü çıkmazı!

Yiğit Özşener kimdir aslen nereli Kaybedenler Kulübü çıkmazı!

Yiğit Özşener kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yiğit Özşener-Hande Doğandemir aşk mı yaşıyor soruları merak konusu olduç Geçtiğimiz gün galası yapılan Kaybedenler Kulübü Yolda filminde yine başrol olan Yiğit Özşener'in sarhoş halleri büyük tepki topladı. Gala boyunca Hande Doğandemir'le köşe kapmaca oynayan Yiğit Özşener'in bilinmeyenleri, biyoğrafisi

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 13:30 - Güncelleme: 15-03-2018 13:30

Yiğit Özşener kimdir, aslen nereli, kaç soruları Kaybedenler Kulubü'nün devam filmi Kaybedenler Kulubü Yolda'nın galasındaki nahoş görüntülerinin ardından merak konusu oldu. Kadıköy'de yapılan film galasına tüm ekip katılmış ama Nejat İşler ile Yiğit Özşener'in alkollü halleri galaya damga vurmuştu. Aynı zamanda haklarında aşk dedikoduları çıkan Hande Doğandemir-Yiğit Özşener'in birbirinden uzak durmaları da bir başka olaydı.

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR: Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Babası avukat, annesi ise ev hanımıdır. Ortaokulda Fransızca, lisede de İngilizce öğrendi.

İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden 1996 yılında mezun oldu. Bu arada askerliğini yaptı. Yedek subay olarak, Kuleli Askeri Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yaptı. Koç Üniversitesi’nde 1997 yılında başladığı İşletme master’ını MBA’yı ( “Master of Business Administration” )1999 yılında tamamladı.

EĞİTİM HAYATI: 1994 yılında “Stüdyo Oyuncuları” seçmelerine katıldı ve geçti. 1994 yılından 2001 yılına kadar, Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim aldı ve aynı zamanda aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı.

1995’te Şahika Tekand‘ın yazıp yönettiği “Gergadanlaşma” adlı oyun ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya’da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Tiyatro dışında reklam filmleri, sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı.

2000 yılında çekilen “Turkcell Hazırkart” reklamında Nil Karaibrahimgil‘in peşinden koşan Özgür Çocuk olarak tanındı. 2000 yılında Yunanistan Delphi’de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali’nde, Thedoros Terzopoulos’un yönettiği “Herakles”üçlemesinde oynadı.

2001 yılında kurulmuş olan “Dükkan” Tiyatro Topluluğu’nun kurucu üyesidir.

İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Özşener, Çasod üyesi olup aynı zamanda seslendirme yapmaktadır.

Yiğit Özşener’in 89 yılında THY’den aldığı planörlük brövesi var. Ayrıca yelken ve dalış sertifikalarına da sahip. Tatillerinde reklamdaki özgür çocuk gibi dağ bayır gezmeyi tercih ediyor. Gittiği şehirde kaybolmak en büyük tatil keyfi.

Kaybedenler Kulübü Yolda film yorumları nasıl-güzel mi?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yiğit Özşener kimdir aslen nereli Kaybedenler Kulübü çıkmazı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro