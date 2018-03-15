Yiğit Özşener kimdir aslen nereli Kaybedenler Kulübü çıkmazı!

Yiğit Özşener kimdir, aslen nereli, kaç soruları Kaybedenler Kulubü'nün devam filmi Kaybedenler Kulubü Yolda'nın galasındaki nahoş görüntülerinin ardından merak konusu oldu. Kadıköy'de yapılan film galasına tüm ekip katılmış ama Nejat İşler ile Yiğit Özşener'in alkollü halleri galaya damga vurmuştu. Aynı zamanda haklarında aşk dedikoduları çıkan Hande Doğandemir-Yiğit Özşener'in birbirinden uzak durmaları da bir başka olaydı.

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR: Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Babası avukat, annesi ise ev hanımıdır. Ortaokulda Fransızca, lisede de İngilizce öğrendi.

İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden 1996 yılında mezun oldu. Bu arada askerliğini yaptı. Yedek subay olarak, Kuleli Askeri Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yaptı. Koç Üniversitesi’nde 1997 yılında başladığı İşletme master’ını MBA’yı ( “Master of Business Administration” )1999 yılında tamamladı.

EĞİTİM HAYATI: 1994 yılında “Stüdyo Oyuncuları” seçmelerine katıldı ve geçti. 1994 yılından 2001 yılına kadar, Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim aldı ve aynı zamanda aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı.

1995’te Şahika Tekand‘ın yazıp yönettiği “Gergadanlaşma” adlı oyun ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya’da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Tiyatro dışında reklam filmleri, sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı.

2000 yılında çekilen “Turkcell Hazırkart” reklamında Nil Karaibrahimgil‘in peşinden koşan Özgür Çocuk olarak tanındı. 2000 yılında Yunanistan Delphi’de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali’nde, Thedoros Terzopoulos’un yönettiği “Herakles”üçlemesinde oynadı.

2001 yılında kurulmuş olan “Dükkan” Tiyatro Topluluğu’nun kurucu üyesidir.

İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Özşener, Çasod üyesi olup aynı zamanda seslendirme yapmaktadır.

Yiğit Özşener’in 89 yılında THY’den aldığı planörlük brövesi var. Ayrıca yelken ve dalış sertifikalarına da sahip. Tatillerinde reklamdaki özgür çocuk gibi dağ bayır gezmeyi tercih ediyor. Gittiği şehirde kaybolmak en büyük tatil keyfi.

Kaybedenler Kulübü Yolda film yorumları nasıl-güzel mi?